Giarratana – Iniziano oggi a Giarratana le celebrazioni in onore dell’Immacolata, con i momenti dedicati alla novena. Le iniziative religiose sono ospitate in chiesa Madre, la parrocchia Maria Ss. Annunziata e San Giuseppe. Il parroco, il sacerdote Franco Ottone, ha pensato di caratterizzare ogni giornata della novena, che parte appunto da oggi, 29 novembre, e proseguirà sino al 7 dicembre, con una espressione particolare che riguarda il ruolo spirituale dell’Immacolata. In particolare, il messaggio di oggi riguarda questa espressione: “Maria, piena di grazia: Dio chiama anche noi alla santità quotidiana”.

Domani, invece, riflettori puntati su “Maria, donna dell’ascolto: imparare ad ascoltare la voce di Dio”. Lunedì 1° dicembre, in più, l’attenzione sarà dedicata a “Maria, madre che visita: la vera devozione è servizio, è andare verso l’altro. Le celebrazioni di quest’anno, tra l’altro, avranno una caratterizzazione speciale. Infatti, nel giorno in cui si celebra la solennità dell’Immacolata, ci sarà la riposizione dell’Eucaristia per l’adorazione nella chiesetta delle Grazie per fare in modo che anche a Giarratana possa essere dato inizio alla esperienza dell’adorazione continuata. Gli appuntamenti religiosi in questione godono del sostegno mediatico dell’azienda Gali group trasporti & logistica di Ispica che riserva grande attenzione a eventi di questo tipo che si svolgono nei piccoli centri dell’area iblea.