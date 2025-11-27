Modica – “Esprimo la mia più ferma condanna dopo il grave atto alle auto della Guardia di Finanza, incendiate la scorsa notte a ridosso della caserma di corso Umberto. Un gesto vile nei confronti del quale manifesto il più totale biasimo”. A parlare è il sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto.

“Alla Guardia di Finanza di Modica, al capitano Camilla Massarini e ad ogni militare in servizio, la mia solidarietà e il mio sincero plauso per l’eccellente lavoro che svolgono ogni giorno a tutela della nostra Città e al servizio della legalità e di Modica”.