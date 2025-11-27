Ragusa- “Esprimo la mia più sincera e convinta solidarietà alla Guardia di Finanza per il gravissimo atto intimidatorio avvenuto nella notte, con l’incendio doloso di tre autovetture di servizio. Un gesto vile e inaccettabile, che colpisce lo Stato e chi ogni giorno garantisce legalità e sicurezza alla nostra comunità”. E’ quanto afferma in una nota stampa il presidente del Libero Consorzio comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari.

“Condanno con fermezza qualsiasi tentativo di intimidire le Forze dell’Ordine e confido nel lavoro delle autorità affinché i responsabili vengano individuati e consegnati alla giustizia. Alla Guardia di Finanza di Modica, al comandante provinciale, colonnello Walter Mela, e all’intero Corpo, rinnovo la mia vicinanza e il pieno sostegno istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Nessun atto criminale potrà indebolire l’impegno nella difesa della legalità e dello Stato di diritto”.