Santa Croce Camerina – Il Sindaco di Santa Croce Camerina, Peppe Dimartino, esprime a nome dell’intera Amministrazione comunale e dell’intera comunità la più convinta solidarietà alla Guardia di Finanza, a seguito del grave e vile episodio verificatosi nella notte a Modica, dove alcuni mezzi di servizio sono stati incendiati in un gesto tanto violento quanto indegno.

“Esprimo piena solidarietà, da parte di tutta l’Amministrazione e della nostra comunità, alla Guardia di Finanza per il vile e indegno atto subito – dichiara il Sindaco Dimartino –. È un gesto che condanniamo con assoluta fermezza, un attacco diretto non solo a un Corpo dello Stato, ma ai principi di legalità e sicurezza che ogni giorno vengono difesi con professionalità e sacrificio”.

Il Sindaco sottolinea anche la necessità di una risposta immediata e chiara: “Auspichiamo che l’autore di questo atto criminale venga rapidamente individuato e assicurato alla giustizia. Nel frattempo, ci stringiamo agli uomini e alle donne della Guardia di Finanza, ringraziandoli per il loro costante lavoro a tutela dell’economia legale, del territorio e dei cittadini”.