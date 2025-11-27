Scicli – Tragedia ieri in un supermercato di contrada Arizza nel territorio di Scicli. Un 59enne, Giuseppe Voi, è morto a causa di un malore improvviso mentre stava facendo la spesa in un supermercato sulla Cava d’Aliga-Donnnalucata.
Inutili i soccorsi, prestati da un medico che si trovava per caso in quel momento pure lui a fare la spesa. Secondo le prime informazioni l’uomo si è accasciato a terra vicino al reparto macelleria, a quanto pare a causa di un arresto cardiaco. Quando è arrivata l’ambulanza, per il 59enne non c’era più nulla da fare. Lascia il padre, con il quale viveva dopo la morte della madre, in una casa poco lontano.
