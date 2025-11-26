Ragusa – “Ragusa Ride 2025/26” continua a regalare emozioni e risate al Teatro Badia di Ragusa, in corso Italia 103. Il prossimo appuntamento in cartellone si preannuncia imperdibile: domenica 30 novembre, la compagnia OfficinOff porterà in scena “False apparenze”, una commedia brillante capace di far divertire e riflettere. Al centro della trama troviamo un professore di filosofia con una certa inclinazione al tradimento e una moglie determinata a non lasciarsi sopraffare.

Tra sospetti, equivoci e gelosie, lo spettacolo gioca con maestria sul contrasto tra ciò che appare e ciò che realmente è, offrendo un intreccio vivace costellato di colpi di scena. Maurizio Nicastro, direttore artistico della rassegna, sottolinea come “False Apparenze” rappresenti perfettamente lo spirito della stagione teatrale, in un equilibrio ben dosato tra comicità e riflessione sulla complessità delle relazioni umane.

L’appuntamento è fissato per le 18,30, con apertura del botteghino dalle 17,30. Ad accogliere il pubblico ci sarà una calda atmosfera resa ancora più piacevole da tè e biscottini prima dello spettacolo. E per chi vuole prolungare la serata, la promo “Teatro&Pizza” offre pizza e bevanda a soli 10 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 333 4183893, anche via WhatsApp. Prezzo d’ingresso 12,50 euro. Insomma, non bisogna lasciarsi sfuggire l’occasione di vivere una serata speciale all’insegna del teatro e della buona compagnia.