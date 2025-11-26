Ragusa – Il Comune di Ragusa, nell’ambito della riqualificazione delle infrastrutture ambientali cittadine, ha formalizzato l’aggiudicazione efficace dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento del Centro Comunale di Raccolta (CCR) situato in via Paestum.
Ad aggiudicarsi i lavori è stata l’impresa Arcobaleno S.r.L. di Aci Sant’Antonio (CT). La ditta ha presentato l’offerta più vantaggiosa con un ribasso del 32,078% sull’importo a base d’asta. L’importo netto di aggiudicazione ammonta quindi a 159.593,66 euro (oltre IVA), comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
L’aggiudicazione è immediatamente efficace e consentirà l’avvio degli interventi previsti per migliorare la funzionalità del sito a servizio della cittadinanza.
