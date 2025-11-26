Vittoria – Festival canoro “Il Picchio Verde” a Vittoria. La quarta edizione del concorso, aperto a tutti i cantanti e cantautori, si svolgerà domenica 7 dicembre. Sul palco si esibiranno 25 concorrenti, che sono stati selezionati dagli organizzatori, Carmen Denaro e Danilo Crisafulli, della Dany&Carmen eventi. Sul prestigioso palco de “Il Picchio Verde” salirà anche la cantautrice catanese Gerardina Trovato, “special guest” del pomeriggio musicale vittoriese. Gerardina Trovato porterà alcuni dei suoi brani celebri e sarà componente della giuria che assegnerà i primi posti e i premi speciali. Trovato, dopo un periodo di silenzio, ha ripreso nell’ultimo anno la sua carriera musicale e ha pubblicato un nuovo singolo.

Sarà la prima volta di Gerardina Trovato in provincia di Ragusa e la sua presenza sta catalizzando l’attenzione di tanti.

Il Festival premierà i primi tre classificati della categoria “professionali” (14 partecipanti) e i primi tre classificati della categoria “esordienti” (11 partecipanti). Provengono da cinque province siciliane: Ragusa, Catania, Enna, Caltanissetta, Agrigento. Sarà assegnato anche il primo premio assoluto con il trofeo “Il Picchio Verde” che sarà consegnata dal titolare della struttura, Giuseppe Amenta e dal vincitore dell’edizione 2024, Giuseppe Guastella.

dal titolare della struttura, Giuseppe Amenta. Il concorso prevede anche alcuni premi speciali: premio della critica, migliore interpretazione, timbrica vocale, migliore presenza scenica, premio “simpatia”. La giuria sarà composta da Gerardina Trovato, Nello Vasta, Barbara Furlan, Carmen Bisicchia e Gabriele Nicita. Un premio speciale sarà assegnato direttamente dal pubblico che sarà chiamato ad esprimere la propria preferenza con apposite schede.

Il Festival inizierà a mezzogiorno e le esibizioni canore degli artisti e le premiazioni si protrarranno fino alle 16. A presentare saranno Roberto Ciaculli e Carmen Denaro. Ospite della manifestazione sarà la scuola di ballo “Fiamma Latina” di Vittoria, con un gruppo di allieve che eseguiranno la danza del ventre. Il servizio fotografico sarà curato da Enzo Giummarra. Le riprese video saranno disponibili sulla pagina facebook “Vittoria Tv”.

“Sono felice di poter partecipare a una kermesse che vede la presenza di tanti giovani talenti emergenti – afferma Gerardina Trovato – per me è la prima volta sul palco de “Il Picchio Verde”. Proporrò alcuni dei miei brani per regalare al pubblico le emozioni del palco sanremese. Sarò in giuria e spero che il festival possa essere un trampolino di lancio per tanti giovani. Ma sarà soprattutto una giornata di divertimento e di spettacolo”.

«Il Festival “Il Picchio Verde” – spiega il responsabile della struttura, Giuseppe Amenta – è ormai una tradizione del nostro territorio. Nelle precedenti edizioni abbiamo avuto la gioia di accogliere sul nostro palco giovani artisti che hanno iniziato qui la loro carriera. Anche quest’anno registriamo presenze interessanti che daranno spettacolo e che renderanno arduo il lavoro della giuria. Gerardina Trovato sarà la special guest della serata e la sua presenza contribuirà a rilanciare un festival di piccole dimensioni, ma che ha già trovato un forte riscontro di pubblico, un forte interesse. Ospitiamo artisti di cinque province siciliane a testimonianza dell’interesse che questa manifestazione ha riscontrato anche quest’anno».