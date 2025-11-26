Maltempo. La Sicilia si prepara ad affrontare una fase di tempo instabile a causa di un vortice di bassa pressione posizionato sul basso Tirreno. Questo sistema depressionario influenzerà il meteo non solo nella giornata odierna, ma anche domani.
Previsioni per oggi
Le piogge inizieranno a manifestarsi a partire dalla tarda mattinata sui settori occidentali dell’isola. Nel corso delle ore, i fenomeni si propagheranno interessando buona parte della Sicilia.
- Serata: L’ instabilità tenderà a persistere in particolare sulle zone occidentali e settentrionali. Le aree centrali e orientali vedranno un graduale miglioramento o fenomeni più isolati.
Il vortice persiste domani
Il vortice ciclonico manterrà attive condizioni di instabilità anche per la giornata di domani, concentrando la sua azione soprattutto sui settori occidentali dell’isola, dove si attendono i fenomeni più marcati.
Si raccomanda di consultare gli aggiornamenti locali per specifiche allerte e dettagli sui fenomeni.
