Quattro giorni di autobus gratuiti tra Modica e Marina di Modica per il ponte di Ferragosto: sabato 10, venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto si potrà salire a bordo dei pullman SAIS Autolinee senza pagare il biglietto, lungo il tragitto Modica–Marina di Modica–Maganuco–Modica e ritorno.

Le corse gratuite in totale sono quaranta, distribuite su tutte le fasce orarie della giornata. Le prime due date — il 10 e il 14 agosto — erano già previste nell’ambito del progetto «Vai col Bus», finanziato con il contributo del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Il 15 e il 16 agosto sono stati aggiunti dopo una trattativa diretta con i vertici della compagnia.

A rendere pubblica la misura è stato Leandro Giurdanella, assessore comunale alla Mobilità urbana ed extraurbana di Modica: «Abbiamo ottenuto la possibilità di raddoppiare le giornate con trasporto gratuito per garantire sicurezza alle ragazze e ai ragazzi che raggiungeranno Marina in questi giorni di metà estate e serenità alle loro famiglie».

Oltre alle corse gratuite di Ferragosto, dal 10 e fino al 31 agosto il trasporto notturno sulla linea estiva 11 — quella che collega il piazzale Borsellino di Modica a Marina di Modica e ritorno — sarà disponibile al prezzo calmierato di 2 euro e 50 a corsa.

Il provvedimento punta a ridurre l’uso dell’auto privata nei giorni di maggiore afflusso balneare, quando il tratto verso Marina registra traffico intenso e difficoltà di parcheggio.