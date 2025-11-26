Modica – Si segnalano forti rallentamenti e una lunga coda di veicoli sul Ponte Guerrieri, sulla SS 115 la strada che collega Modica in direzione Ragusa.
Secondo le prime informazioni, la paralisi del traffico è dovuta a un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli avvenuto sul ponte Guerrieri.
Secondo le prime informazioni non ci sono feriti ma solo danni ai mezzi coinvolti. Sul posto una pattuglia della Polizia di Stato di Modica.
Si invitano gli automobilisti a percorrere il tratto con la massima cautela e, se possibile, a optare per percorsi alternativi.
