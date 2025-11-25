Modica – Riprendono oggi, dopo il giorno di riposo, gli allenamenti dell’Avimec Modica, che reduce da tre sconfitte consecutive, inizia a preparare la complicata trasferta in casa della Viridex Sabaudia.

I biancoazzurri prima di andare in palestra, si confronteranno per analizzare la sconfitta con Lecce e trovare nell’immediato soluzioni che possano cambiare la stagione che non è partita come tutti si aspettavano.

Coach Distefano al termine della sfida con Lecce è stato chiaro e senza giri di parole ha chiesto un bagno di umiltà a tutto l’ambiente e una reazione prima da uomini e poi da giocatori alla squadra che, anche contro la formazione pugliese ha mostrato alcuni limiti su cui bisogna lavorare.

In casa biancoazzurra, tutti sono consapevoli del momento difficile che si sta attraversando e tutti hanno voglia di reagire e la determinazione e la voglia di rialzarsi.

Squadra e staff tecnico sanno che il percorso è ancora lungo, ma è tempo di invertire la rotta per evitare che il cammino diventi ancora più difficile. Il campionato di serie A3 è molto impegnativo, motivo per cui non ci si può rilassare, ma senza fare drammi bisogna lavorare sodo in settimana per limare gli errori e studiare alcuni aspetti in cui la squadra deve migliorare e soprattutto per ritrovare la fiducia in se stessi.