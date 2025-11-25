Vittoria – Il Senatore Salvo Sallemi, componente della Commissione Antimafia, esprime il suo più vivo apprezzamento per l’importante operazione condotta questa mattina a Vittoria dai Carabinieri della Compagnia di Vittoria e dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato di Ragusa. Sono state eseguite 14 ordinanze di custodia cautelare per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione illegale di armi.

“Questa operazione – dice Sallemi – rappresenta un segnale forte e chiaro della presenza incisiva e determinata dello Stato. Un’azione che colpisce il crimine restituendo sicurezza e legalità al territorio. Grazie al coordinamento della DDA di Catania e alla grande capacità operativa di Carabinieri e Polizia di Stato ancora una volta si dà una risposta netta al territorio che sente le istituzioni vicine”.

“Gli arresti di oggi si inseriscono in una strategia di contrasto sempre più integrata e sinergica. Già pochi giorni fa, un massiccio intervento interforze in città aveva prodotto un significativo impatto sui controlli del territorio, delle residenze e nella lotta all’illegalità diffusa, azione preceduta dall’arresto di un pericoloso latitante. Si tratta di risultati tangibili che dimostrano l’efficacia di un lavoro di squadra tra le Forze dell’Ordine e la Magistratura, e l’attenzione costante che le Istituzioni dedicano a Vittoria”.

“Proprio per consolidare questo impegno e pianificare ulteriori interventi, domani insieme al Sindaco di Vittoria Francesco Aiello, incontrerò il Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno. Un confronto istituzionale cruciale per portare all’attenzione del Governo le esigenze del territorio e per garantire che questa virtuosa azione di contrasto, che vede le Forze dell’Ordine in prima linea, continui senza sosta”, conclude il Senatore.