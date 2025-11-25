Modica – La comunità sportiva modicana è stata colpita da un grave lutto: è venuto a mancare improvvisamente Marco Cerruto, all’età di 53 anni, stroncato da un infarto. La notizia della sua scomparsa, avvenuta nella giornata di ieri, ha suscitato profondo cordoglio in tutta la città.

Il cuore pulsante dei “Figli della Contea”

Marco Cerruto era una figura di spicco nel panorama calcistico locale, noto e stimato per il suo ruolo di responsabile del gruppo organizzato di tifosi “Figli della Contea”. La sua dedizione ai colori rossoblù lo aveva reso un punto di riferimento insostituibile per il tifo del Modica Calcio.

Chi lo ha conosciuto ne ricorda la grande passione e l’impegno costante nel costruire un legame saldo tra i sostenitori e la società. Cerruto era considerato un vero e proprio “collante”, capace di coordinare l’entusiasmo, l’organizzazione delle trasferte e la realizzazione delle coreografie che accompagnavano la squadra.