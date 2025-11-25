Una significativa operazione antidroga è stata portata a termine nelle scorse ore grazie all’azione congiunta dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania. L’intervento ha permesso di smantellare un’articolata rete di spaccio attiva sul territorio, portando a diversi arresti e al sequestro di sostanze stupefacenti e di materiale utile alle indagini. Un’operazione complessa e accurata che conferma la costante attenzione delle autorità investigative sul territorio vittoriese. Il Sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalle forze dell’ordine: “Ringrazio Carabinieri, Polizia di Stato e la DDA di Catania per l’azione brillante condotta.

Il fenomeno dello spaccio e della criminalità organizzata rappresenta una minaccia incombente e concreta per la nostra comunità, soprattutto per i giovani. In un contesto fortemente minacciato da vasti fenomeni di caporalato e di potenti dinamiche affaristiche sotto diversi profili criminali. Proprio per questo Vittoria necessita di una maggiore attenzione da parte dello Stato e di un presidio ancora più forte”.

Il primo cittadino ha sottolineato che domani sarà a Roma per incontrare il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Un appuntamento che assume ancora più rilevanza alla luce degli ultimi episodi: “Porterò al Ministro la richiesta ferma e chiara di rafforzare i controlli, aumentare la presenza delle forze dell’ordine e sostenere concretamente le politiche di sicurezza urbana. Vittoria ha bisogno di strumenti adeguati per contrastare questi fenomeni, che minano la serenità e la fiducia dei cittadini”.

Aiello ha infine ribadito la determinazione dell’Amministrazione: “Non arretreremo di un passo. Chiediamo un impegno straordinario dello Stato perché la nostra città merita legalità, tutela e protezione. Ogni operazione come quella di oggi è un segnale importante, ma servono interventi strutturali e continui”.

Per il primo cittadino il Comune conferma piena collaborazione con tutte le istituzioni competenti per garantire sicurezza, prevenzione e una risposta efficace alle dinamiche criminali presenti sul territorio.