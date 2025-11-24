Ragusa – Celebrata anche quest’anno in provincia di Ragusa la manifestazione “Alberi per il futuro”, un gesto concreto di attenzione verso l’ambiente e il pianeta, promosso in tutta Italia dal MoVimento 5 Stelle. Un momento comunitario di aggregazione e sensibilizzazione ambientale che il Movimento 5 Stelle si impegna a portare avanti dal 2015. Un’iniziativa grazie alla quale, nella sola provincia iblea, negli ultimi 10 anni, sono stati piantumati più di 100 alberi.

A Ragusa, in via Salvatore Occhipinti presso il “Bosco degli abbracci” e Modica in Piazza Libertà, di fronte alla Chiesa del Sacro Cuore, gli attivisti hanno piantato giovani alberi, per creare nuove aree verdi o rinfoltire quelle già esistenti.

In particolare, nel capoluogo ibleo hanno partecipato anche la deputata regionale Stefania Campo e il coordinatore Federico Piccitto, mentre a Modica è stato impegnato il gruppo territoriale con il rappresentante cittadino, Saro Tribastone, grazie all’interessamento dell’assessore all’Ecologia del comune, Samuele Cannizzaro.