Da sabato 1° novembre è attivo anche a Vittoria il Punto di Primo Intervento Pediatrico (P.P.I.P.), che si aggiunge a quelli già operativi a Ragusa e Modica. Il servizio, rivolto ai bambini con disturbi di salute non gravi, è ospitato all’interno dell’ambulatorio dei codici bianchi del Pronto Soccorso dell’ospedale “Guzzardi” e sarà aperto nelle giornate festive e prefestive, dalle ore 8 alle 20.

Il referente del servizio è il dottor Orazio Quattrocchi. A seguito della riapertura dei termini dell’Avviso da parte dell’Azienda, hanno aderito cinque pediatri convenzionati, tra cui le dottoresse Dina Di Raimondo, Raffaela Dipasquale, Giuseppina Agosta e il dottor Pietro Aurnia. La collocazione in prossimità dell’area di emergenza, qualora risulti necessario, permette un rapido raccordo con il personale del Pronto Soccorso, così da assicurare la continuità del percorso assistenziale e la sicurezza delle cure.



«L’attivazione del Punto di Primo Intervento Pediatrico di Vittoria – sottolinea il Direttore sanitario dell’ASP di Ragusa, Sara Lanza – rappresenta un ulteriore segno di attenzione verso i bambini e le loro famiglie. È un servizio che aiuta a gestire in modo più appropriato i casi meno gravi, alleggerendo il carico di lavoro delle emergenze e garantendo risposte rapide e sicure ai piccoli pazienti».

Il dottor Quattrocchi ringrazia “per l’accoglienza, la disponibilità e la collaborazione il Direttore sanitario dell’ASP di Ragusa, dottoressa Sara Lanza; il Direttore sanitario dell’ospedale “Guzzardi”, dott. Giuseppe Algieri; il Primario del Pronto Soccorso, dott. Giuseppe Molino; la responsabile del reparto di Pediatria, dottoressa Elisa Cannata; e la dottoressa Teresa Carcione del Distretto sanitario di Vittoria”. Fondamentale, inoltre, la collaborazione della dottoressa Carmela La Terra, Direttore f.f. del Distretto Sanitario di Vittoria.