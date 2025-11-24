Ragusa – Momenti di paura domenica sera, intorno alle ore 19,30, in via Roma e poi in zona Sant’Anna a Ragusa per una rissa scoppiata tra immigrati tunisini con armi improprie e spray al peperoncino. Secondo le prime informazioni i commercianti in via precauzionale hanno abbassato temporaneamente le saracinesche dei loro esercizi commerciali per evitare danni e potenziali guai.

La rissa ha creato panico tra i passanti e i residenti della zona. Sul posto sono intervenute le Forze dell’ordine per identificare i responsabili della rissa.