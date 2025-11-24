Modica – Un equipaggio della Polizia Stradale di Vittoria, impegnato nei controlli delle arterie stradali della provincia, verso le tre di notte ha notato una persona anziana che percorreva a piedi la strada statale SS 115, nei pressi del Ponte Gurrieri di Modica. Raggiunto l’uomo in evidente stato confusionale, gli operatori lo hanno tranquillizzato e messo in sicurezza.

Dai successivi accertamenti hanno appurato che l’anziano si era allontanato dalla propria abitazione di Modica nel primo pomeriggio della giornata precedente. I familiari, fortemente preoccupati, avevano segnalato l’allontanamento al Commissariato di P.S. ed erano partite le ricerche ma con esito negativo. L’anziano, dopo le prime cure mediche, è stato affidato ai familiari che hanno espresso riconoscenza agli operatori della Polizia di Stato per l’attività svolta.