Lentini – Un incidente stradale ha causato forti disagi e rallentamenti sulla Catania-Siracusa, paralizzando il traffico in prossimità dello svincolo di Lentini in direzione Catania. Il sinistro ha coinvolto due mezzi pesanti, che si sono scontrati perdendo i carichi che stavano trasportando. La dinamica precisa dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area e la rimozione dei detriti, oltre al personale sanitario del 118.

L’ incidente ha provocato un inevitabile blocco del traffico, con lunghe code che si sono formate lungo l’autostrada. Si raccomanda agli automobilisti in transito di prestare la massima attenzione e di considerare percorsi alternativi.