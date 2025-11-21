Modica – Approda a Modica la tecnica di meditazione Reiki con un evento previsto per sabato 22 novembre. Dalle 15 alle 20 presso la sede di Palazzo Castro Polara Grimaldi, in via San Giorgio 4 , verranno effettuati trattamenti Reiki a 2, 4 e 6 mani. Il Reiki è una pratica spirituale usata come forma terapeutica alternativa per il trattamento di malanni fisici, emozionali e mentali.
Si tratta in ogni caso di una pratica che trova consensi entusiastici così come critiche radicali sulla sua efficacia. Per informazioni telefonare al 376 2665157.
