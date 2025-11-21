Maltempo in Sicilia. La Protezione Civile della Sicilia ha diramato un’allerta gialla a causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche sull’isola. Il bollettino annuncia l’arrivo di una fase di maltempo che interesserà la regione per le prossime 24-30 ore.
Previsioni e fenomeni attesi
Si prevedono due distinte fasi di instabilità:
- Precipitazioni e temporali: a partire dal tardo pomeriggio e sera di oggi, venerdì 21 novembre 2025, e per le successive 24-30 ore, si attende il persistere di forti precipitazioni. Queste potranno assumere carattere di rovescio o temporale, interessando in particolar modo i settori tirrenici dell’isola.
- Venti forti e mareggiate: dalle prime ore di domani, sabato 22 novembre 2025, e per le successive 24-30 ore, è previsto il persistere di venti di burrasca provenienti dai quadranti occidentali. Di conseguenza, si attendono mareggiate violente lungo tutte le coste esposte a tali venti.
Si raccomanda la massima prudenza e di seguire gli aggiornamenti e le indicazioni delle autorità locali.
Lascia un commento