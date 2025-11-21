Con l’arrivo di dicembre 2025, si chiude l’anno con l’ultima e più ricca tornata di pagamenti INPS. Il calendario include pensioni, indennità, sussidi e l’atteso Assegno Unico e Universale. Questo mese è particolarmente significativo per i pensionati, grazie all’erogazione della tredicesima mensilità.

Assegno Unico la data è anticipata

L’erogazione dell’Assegno Unico e Universale per i figli a carico subirà un anticipo rispetto alle tempistiche abituali di fine mese. Le date di accredito per la stragrande maggioranza dei beneficiari ordinari sono fissate per:

Mercoledì 17 dicembre 2025

Giovedì 18 dicembre 2025

Venerdì 19 dicembre 2025

Chi ha inoltrato nuove domande o segnalato variazioni riceverà invece la mensilità e gli eventuali conguagli entro la fine di dicembre.

Pensioni tredicesima in arrivo

I pagamenti delle pensioni per il mese di dicembre seguiranno il calendario ufficiale INPS e Poste Italiane. La data di valuta per l’accredito sui conti correnti bancari e postali sarà il lunedì 1 dicembre 2025, primo giorno bancabile del mese.

Il cedolino di dicembre 2025 sarà più ricco grazie alla corresponsione della tredicesima mensilità.

Importante sulla Tredicesima

Sulla tredicesima verrà applicata la tassazione ordinaria IRPEF. Non verranno applicati bonus o detassazioni extra. Non saranno detratte le addizionali regionali e comunali, ma non saranno applicate nemmeno le detrazioni fiscali ordinarie, rendendo la tassazione sulla tredicesima più severa rispetto al rateo mensile.

Ritiro Presso Uffici Postali

Il ritiro in contanti presso gli uffici postali avverrà con il consueto scaglionamento alfabetico per garantire la sicurezza e l’ordine:

Lunedì 2 dicembre 2025 : Cognomi dalla A alla B

: Cognomi dalla A alla B Martedì 3 dicembre 2025 : Cognomi dalla C alla D

: Cognomi dalla C alla D Mercoledì 4 dicembre 2025 : Cognomi dalla E alla K

: Cognomi dalla E alla K Giovedì 5 dicembre 2025 : Cognomi dalla L alla O

: Cognomi dalla L alla O Venerdì 6 dicembre 2025 : Cognomi dalla P alla R

: Cognomi dalla P alla R Sabato 7 dicembre 2025 solo mattina: Cognomi dalla S alla Z

Bonus Aggiuntivi per Pensionati

Bonus Natalizio : Confermato l’accredito del bonus natalizio di 154,94 euro per i pensionati con trattamenti minimi e un reddito personale fino a circa 7.844 euro. Verrà erogato insieme alla tredicesima.

: Confermato l’accredito del bonus natalizio di per i pensionati con trattamenti minimi e un reddito personale fino a circa 7.844 euro. Verrà erogato insieme alla tredicesima. Quattordicesima : Spetta a coloro che hanno maturato i requisiti anagrafici e reddituali previsti.

: Spetta a coloro che hanno maturato i requisiti anagrafici e reddituali previsti. Conguagli Fiscali: Eventuali conguagli fiscali residui, derivanti dalle dichiarazioni 730, potranno modificare l’importo netto finale.

Altri Pagamenti INPS di Dicembre

Nel corso del mese è atteso l’accredito di diverse altre prestazioni essenziali: