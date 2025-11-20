Modica – Archiviata la sconfitta sul campo della capolista Castellana Grotte, l’Avimec Modica di coach Enzo Distefano da ieri è tornata in palestra per preparare la sfida casalinga con l’Aurispa Lecce. I biancoazzurri cari al presidente Vanni Iacono, hanno come obiettivo la vittoria che manca da due settimane e prima di focalizzarsi sulla settimana di lavoro e puntare il mirino sulla sfida alla compagine pugliese hanno analizzato gli errori commessi al “PalaGrotte”. Poi tutti in palestra con l’obiettivo di migliorare sempre le prestazioni che in queste prime quattro giornate di campionato di serie A3 sono state buone, ma ora bisognerà evitare di avere le flessioni durante il match che poi sono state pagate a caro prezzo.

Coach Distefano, in campo vuole vedere al più presto una squadra sempre concentrata al massimo e chiede ai suoi atleti di non perdere la fiducia in se stessi, ma di continuare a lavorare sodo come si è fatto fino a ora e cercare la risalita in classifica.

“Il valore di Castellana- spiega Enzo Distefano – che è stato esaltato anche dal loro rientro al “PalaGrotte”. Sono stati bravi in battuta e nella correlazione muro – difesa, che si è fatto sentire e ci ha fatto male. Il nostro secondo set è stato da dimenticare dopo quello iniziale che è stato molto equilibrato. Nel terzo parziale abbiamo avuto una buona reazione, soprattutto nella fase di attacco, dove i ragazzi hanno dimostrato di saperci fare anche lontano dal “PalaRizza”. Peccato per il quarto set, dove siamo stati avanti anche di sei punti, ma abbiamo subito il ritorno di Castellana facilitato soprattutto dai nostri tantissimi errori e dal poco cinismo in fase d’attacco. Domenica arriva Lecce, ma – continua – per noi saranno tutte partite importanti perchè siamo una squadra alla ricerca della propria identità. Sono sicuro che la ritroveremo qui al “PalaRizza”, perchè lo abbiamo dimostrato già contro Galatone e Reggio Calabria e il passo falso di Castellana non deve farci scoraggiare.

Ricordo che, classifica alla mano, abbiamo perso contro le prime tre della graduatoria, domenica ospiteremo Lecce, squadra con nomi importanti nel roster, ma noi dobbiamo ricordarci di essere l’Avimec Modica. A Castellana quando i nostri avversari sono andati in difficoltà hanno avuto l’aiuto del pubblico che ha fatto sentire il suo calore alla squadra – conclude Enzo Distefano – quindi, faccio un invito con il cuore in mano ai nostri tifosi. Questi ragazzi meritano di essere supportati dal nostro pubblico, dai tifosi modicani e soprattutto dai ragazzi del nostro settore giovanile perchè i nostri atleti sono per loro un modello da seguire e quindi li aspettiamo numerosi domenica al “PalaRizza” per supportarci contro un Lecce che sicuramente arriverà agguerrito”.