Ragusa – Il personale della Polizia di Stato, appartenente alla Squadra Mobile e all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, ha eseguito nei confronti di un cittadino gambiano di 26 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari in quanto imputato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Tribunale Sezione Penale presso il Tribunale di Ragusa.

Lo straniero era stato tratto in arresto il 2 luglio scorso dagli agenti della Squadra Mobile, che all’interno della sua abitazione, nel centro storico del capoluogo, avevano rinvenuto diversi quantitativi di sostanze stupefacenti tipo hashish, cocaina e crack, e per tale vicenda è stato recentemente condannato alla pena di 2 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione.

Sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in diverse occasioni il soggetto è risultato assente dal domicilio, come accertato dal personale impegnato nell’attività di controllo dei soggetti sottoposti ad obblighi; le violazioni sono state segnalate alla Procura della Repubblica, che ha richiesto e ottenuto dal Tribunale l’emissione di un provvedimento di aggravamento, per cui l’indagato è stato associato presso la locale Casa Circondariale.