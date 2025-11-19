Si avvicina l’erogazione della mensilità di novembre 2025 dell’Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli a carico. L’ INPS ha definito le consuete finestre temporali per l’accredito:
Calendario dei pagamenti di Novembre
|Tipologia Beneficiario
|Data di Pagamento
|Domande già in corso senza variazioni
|20 e 21 novembre
|Nuove domande presentate a ottobre primo pagamento
|Ultima settimana di novembre
|Pagamenti a conguaglio (credito o debito)
|Ultima settimana di novembre
Importi base 2025 e adeguamento ISEE
Gli importi dell’AUU sono stati aggiornati per il 2025 applicando un adeguamento pari allo +0,8% in base all’inflazione. L’importo mensile dipende dalla fascia ISEE del nucleo familiare:
|Fascia ISEE Annuale
|Importo Base Mensile per Figlio
|Fino a 17.227,33 euro
|Massimo: 201 euro
|Oltre 45.939,56 euro o senza ISEE
|Minimo: 57,50 euro
L’ importanza dell’ISEE
Per ricevere l’importo massimo spettante, è fondamentale avere un ISEE valido e aggiornato. In assenza di un ISEE valido, l’INPS eroga automaticamente l’importo minimo.
- Chi ha aggiornato l’ISEE entro la scadenza del 30 giugno riceverà gli eventuali arretrati maturati a partire dal mese di marzo.
Maggiorazioni per disabilità e specifiche condizioni
Alle somme base si aggiungono maggiorazioni specifiche per la composizione del nucleo:
Maggiorazioni per figli con disabilità
Sono previsti incrementi mensili specifici, riconosciuti in base al grado di disabilità:
|Grado di Disabilitaˋ
|Importo Aggiuntivo Mensile (Fino a 21 anni)
|Non Autosufficiente
|120,56 euro
|Grave
|109,07 euro
|Media
|97,68 euro
Altre maggiorazioni principali
Possono essere aggiunte ulteriori somme per:
- Figli con meno di un anno incremento 50%.
- Nuclei familiari con almeno tre figli.
- Madri di età inferiore a 21 anni.
Per calcolare l’importo personalizzato, l’INPS mette a disposizione il simulatore ufficiale sul proprio sito web.
