Pozzallo – Pozzallo piange la scomparsa di Salvatore Russino. Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, lo ricorda così:” La scomparsa di Salvatore Russino ci lascia un grande vuoto. Uomo profondamente legato al suo paese e alle sue tradizioni, è stato un autentico punto di riferimento per la nostra comunità.

Il suo amore per la cultura locale, per il teatro popolare e per la forte tradizione marinara, insieme alla sua dedizione e al suo spirito generoso, resteranno per sempre nei nostri cuori. Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia in questo momento di profondo dolore”.

Tra i post di cordoglio postati sui social quello della Consulta Giovanile che condividiamo: L’intera Consulta Giovanile-Comune di Pozzallo. si stringe al dolore per la dipartita del Sig. Salvatore Russino. Abbiamo avuto l’onore di conoscerlo durante un incontro d’arte e siamo felici di aver appresso la sua dedizione per l’arte e l’amore verso il nostro paese. La consulta si stringe alla famiglia”.