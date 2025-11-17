Ispica – “Scienziate di clausura – Le monache speziali in Sicilia”. Questo il tema della mostra, organizzata dalla Pro Loco Spaccaforno, che verrà inaugurata lunedì 24 novembre 2025 ore 17,30 presso Incavò, Cava Ispica Sud.
La mostra, curata da Sveva Avveduto e allestita dall’Associazione Cava d’Ispica con il patrocinio del Comune di Ispica sarà, visitabile presso l’ex Mattatoio (Museo di Cava d’Ispica), via Cava Grande snc, dal 25 novembre 2025 al 30 marzo 2026 tutti i giorni dalle 9 alle 13.
Lascia un commento