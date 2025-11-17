Ragusa – Pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Ragusa il bando di gara relativo all’appalto dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di via Monelli, strada di collegamento con tra Ragusa Ibla e il cimitero centrale, con sistemazione dei muri a secco, consolidamento del costone roccioso, sistemazione del manto stradale e installazione di nuova illuminazione. L’intervento è finanziato per 500mila euro con i fondi della Legge su Ibla e per 450mila euro con risorse regionali. L’affidamento avviene tramite procedura aperta con il criterio del minor prezzo.

“Con la riqualificazione di via Monelli – dichiara l’assessore al Centro Storico, Giovanni Gurrieri – di fatto si apre una terza via di collegamento tra Ragusa Superiore e Ibla oltre a corso Mazzini e via Risorgimento. Un intervento strategico su cui crediamo fortemente”-

Tutta la documentazione relativa al bando è accessibile sulla Piattaforma telematica del Comune di Ragusa, all’indirizzo https://appalti.ragusa.lavoripubblici.sicilia.it

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma e devono pervenire entro e non oltre le ore 9:00 del giorno 1 dicembre 2025 a pena di irricevibilità.

Il bando nella versione integrale e tutta la documentazione relativa sono consultabili al link https://appalti.ragusa.lavoripubblici.sicilia.it/gare/dettaglio.php?codice=1750