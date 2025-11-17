Ragusa – Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa, predisposti in particolare per far fronte ai reati di natura predatoria e contrastare l’attività di spaccio sulle piazze della provincia. In particolare negli ultimi giorni l’Arma iblea ha sottoposto a controllo numerose persone e diversi autoveicoli.

I militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Vittoria hanno deferito in stato di libertà per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti Z.R., ventiseienne tunisino, perché sottopostolo a perquisizione personale in piazza Manin, hanno trovato, nascoste addosso in un taschino, undici dosi di hashish già confezionate e pronte per essere spacciate.

Analoga vicenda a Modica, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia hanno denunciato il diciannovenne P.S. del posto, perché, dopo averlo trovato in possesso, nel corso della nottata, di una quantità di hashish apparentemente per uso personale, hanno esteso il controllo all’abitazione del giovane, trovando altri 25 grammi di sostanza stupefacente ed un bilancino di precisione.

A Ispica, la Stazione Carabinieri ha denunciato una trentaseienne, sottoposta al regime degli arresti domiciliari, che nel corso di un controllo serale non è stata trovata presso la propria abitazione.

Infine a Ragusa, i militari della Sezione Radiomobile del capoluogo ibleo hanno deferito un cinquantenne che, nell’ambito di un controllo alla circolazione stradale e contestuale accertamento etilometrico, è stato trovato positivo, con un tasso di alcool nel sangue superiore a quello consentito. Per lui è anche scattato, come previsto dal Codice della strada, il ritiro della patente.

Il grado di responsabilità delle persone denunciate dai Carabinieri dovrà essere vagliato in sede giurisdizionale, come legislativamente previsto.