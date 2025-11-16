Scicli – Quella che doveva essere una tranquilla passeggiata al guinzaglio si è trasformata in tragedia ieri, al quartiere Jungi, in particolare nella zona di via Don Carlo Gnocchi. Un Volpino è stato brutalmente aggredito e ucciso da un Pitbull dopo che i due cani, entrambi maschi, si sono incrociati in strada. Il Pitbull ha attaccato il cagnolino, che ha avuto la peggio ed è morto a seguito dell’aggressione.

Il drammatico evento ha avuto pesanti ripercussioni sul proprietario del Volpino, il quale, sotto shock per la perdita del proprio animale, ha accusato un malore. Per l’uomo è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale. Gli agenti hanno immediatamente avviato le procedure di rito, compresa la richiesta di intervento dei veterinari dell’ASP di Ragusa. I veterinari sono stati incaricati di effettuare le verifiche necessarie sul Pitbull per valutarne le condizioni e il potenziale livello di pericolosità, in attesa di ulteriori provvedimenti.