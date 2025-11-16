L’appuntamento è fissato per martedì 18 novembre 2025: è il giorno in cui scatterà il “click day” per richiedere il Bonus Elettrodomestici. L’incentivo offre ai consumatori uno sconto in fattura di 100 euro (che può salire a 200 euro per chi ha un ISEE inferiore a 25.000 euro) per l’acquisto di nuovi apparecchi ad alta efficienza energetica, a fronte della rottamazione di un modello obsoleto.
Oltre al beneficio immediato, l’investimento in elettrodomestici più moderni garantisce un consistente risparmio a lungo termine sulla bolletta elettrica.
I vantaggi in bolletta: risparmio energetico con le nuove classi
Analizzando i consumi su una famiglia tipo (2.700 kWh annui) con una tariffa energetica di 0,31 euro kWh, è possibile quantificare il beneficio di passare da un apparecchio a bassa efficienza a uno di classe alta.
|Elettrodomestico
|Transizione Energetica
|Risparmio Annuo Stimato
|Riduzione Percentuale
|Asciugatrice (9 kg)
|Da Classe B ad A+++
|Circa 130 euro su 191
|68%
|Frigorifero con Congelatore 350 L
|Da Classe F a Classe A
|64 euro
|67%
|Forno Elettrico (70 L)
|Da Classe B ad A+++
|Circa 50 euro su 76
|66%
|Lavatrice (9 kg)
|Da Classe F a Classe A
|Quasi il 49% (su 55 euro)
|49%
|Lavastoviglie (13 coperti)
|Da Classe E a Classe A
|43% (su 53 euro)
|43%
L’investimento in un nuovo modello, specie per il frigorifero (uno degli apparecchi più energivori) e l’asciugatrice, si traduce in un risparmio annuale notevole.
Modalità di richiesta e funzionamento del Bonus
Il contributo, che copre fino al 30% del costo di acquisto, viene erogato sotto forma di codice alfanumerico (voucher) tramite il portale online gestito da Invitalia e PagoPA.
Per ottenere il bonus:
- Richiesta: L’utente deve presentare la domanda sul portale online gestito da Invitalia e PagoPA a partire dal 18 novembre.
- Verifica: La piattaforma accerta il possesso dei requisiti.
- Voucher: Viene rilasciato un codice alfanumerico che attesta l’importo massimo spendibile.
- Sconto: Dopo l’acquisto, lo sconto viene applicato direttamente in fattura dal venditore.
Criteri essenziali:
- Il bonus è valido esclusivamente per prodotti realizzati in Europa.
- Per usufruire dell’agevolazione è obbligatorio rottamare un elettrodomestico vecchio della stessa categoria commerciale e di classe energetica inferiore rispetto a quello nuovo acquistato.
Lascia un commento