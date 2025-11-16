Maltempo. La Sicilia si prepara a un radicale cambio di scenario meteorologico. Il promontorio subtropicale, che ha caratterizzato il tempo degli ultimi giorni, cederà il passo all’arrivo di correnti più fredde e instabili. Le prime avvisaglie del maltempo sono attese a partire dalla serata di domani, lunedì 17 novembre 2025.
Le previsioni di Marco Gelfo de Il Mio Meteo Sicilia (vedi foto) indicano l’inizio di una fase perturbata.
Previsioni per lunedì 17 Novembre
Cielo e precipitazioni:
- Mattina: Il cielo si presenterà tra parzialmente nuvoloso e nuvoloso su tutta la regione, a causa della presenza di nubi alte stratiformi.
- Pomeriggio e sera: La nuvolosità aumenterà in modo più consistente a partire dai settori occidentali. Le precipitazioni arriveranno in serata, concentrandosi inizialmente sull’ovest dell’isola con la possibilità di temporali sparsi.
Temperature e venti:
- Temperature: In lieve diminuzione già in serata sui settori occidentali, con il calo termico che si propagherà al resto della Sicilia nelle ore successive.
- Venti: Soffieranno moderati e in rotazione da Ovest Nord Ovest sui settori tirrenici, con tendenza a rinforzare in serata. Il mar Ionio e lo Stretto di Sicilia saranno interessati da venti meridionali tesi, che sullo Ionio potranno raggiungere forza forte o di burrasca in serata, ruotando poi a settentrionali e rinforzando ulteriormente nella notte su martedì.
Stato dei Mari:
- I mari saranno generalmente mossi.
- Molto mossi saranno in particolare lo Stretto di Sicilia e il mar Ionio, a causa del forte vento.
Si raccomanda cautela in prossimità delle coste e di seguire gli aggiornamenti in vista dell’arrivo del maltempo più intenso.
