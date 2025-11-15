Un altro tragico incidente scuote le strade dell’agrigentino. Ieri sera, lungo la strada provinciale 61 che collega Ribera a Borgo Bonsignore, ha perso la vita Giuseppe Coirazza, un uomo di 39 anni, originario di Siculiana ma residente a Montallegro.

La vittima, un commerciante ambulante padre di due figli, è rimasta coinvolta in un terribile scontro tra la sua Mini Cooper e una Fiat Punto.

Dinamica e i soccorsi

Le cause esatte che hanno portato alla collisione sono ancora al vaglio delle autorità competenti. Le condizioni di Giuseppe Coirazza sono apparse disperate fin dai primi soccorsi. Trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Ribera, è deceduto poco dopo a causa della gravità dei traumi riportati.

Il conducente dell’altra vettura, estratto dalle lamiere con l’intervento dei Vigili del Fuoco, è stato ricoverato presso l’ospedale di Sciacca. Le sue condizioni risultano ferite, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi di rito, volti a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. L’intera comunità piange la scomparsa del 39enne e si stringe attorno ai suoi due figli.