Acate – Notte di paura in contrada Piano Torre ad Acate, dove un’automobile parcheggiata davanti a un’abitazione è stata completamente avvolta e distrutta da un violento incendio. L’episodio è avvenuto intorno alle ore 3:00 della scorsa notte (tra venerdì e sabato). Le fiamme, divampate rapidamente, hanno consumato interamente il veicolo.

Intervento dei vigili del fuoco e s Soccorsi

L’allarme ha immediatamente attivato i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vittoria, che sono intervenuti con urgenza per domare il rogo e circoscrivere i danni.

A causa della densa e acre colonna di fumo sprigionata dall’incendio, l’uomo residente nell’immobile antistante l’auto ha accusato un malore ed è stato costretto a richiedere assistenza sanitaria. Sul posto è giunta anche un’ambulanza del 118 per prestare soccorso.

Presenti per i rilievi di rito anche i Carabinieri, che hanno avviato le indagini. Le cause dell’incendio sono al momento in fase di accertamento, con le autorità che non escludono alcuna ipotesi.