Catania – Si è svolto mercoledì, presso l’aeroporto di Catania, un incontro tra l’Amministratore Delegato di Sac, Nico Torrisi, e il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, Francesco Di Sarcina. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto tra le due principali infrastrutture di trasporto del territorio con l’obiettivo di rafforzare le sinergie tra porto e aeroporto a beneficio dello sviluppo turistico ed economico dell’area etnea.

“Considero estremamente positivo l’incontro avuto con l’amministratore delegato dell’aeroporto e i suoi collaboratori – ha dichiarato Di Sarcina- in quanto è stato possibile condividere un percorso comune che porterà ad una sinergia tra le due realtà territoriali, volta prevalentemente a incrementare e migliorare tutte le attività connesse al traffico croceristico e diportistico, in quest’ultimo caso di entità maggiore, quindi parliamo dei grandi yacht.

Ci auguriamo che prossimamente, man mano che l’attuazione del nuovo Piano regolatore del porto di Catania andrà avanti e le diverse compagnie di navigazione decideranno sempre più di fidelizzarsi con le loro crociere, si possa costruire un percorso virtuoso con l’obiettivo di accompagnare la crescita del porto etneo e la centralizzazione dello stesso nel bacino mediterraneo”.

“L’incontro con il Presidente Di Sarcina conferma l’importanza di lavorare insieme per valorizzare le infrastrutture del territorio”, ha dichiarato Torrisi. “Porto e aeroporto rappresentano due tasselli fondamentali per la crescita del turismo e del traffico passeggeri per l’intera regione. Puntiamo a sviluppare iniziative comuni e progetti volti ad offrire servizi sempre più efficienti e integrati, con benefici concreti per il territorio, le imprese e tutti i cittadini.

L’obiettivo di questa sinergia è intercettare non solo i grandi flussi turistici, ma anche quella fascia di visitatori ad alto profilo che raggiunge la Sicilia in yacht o con jet privati e sceglie di trascorrere alcuni giorni a Catania, valorizzando le strutture ricettive e i servizi del territorio. Un segmento capace di generare un impatto economico significativo e di contribuire al rafforzamento dell’immagine della Sicilia come destinazione di eccellenza nel Mediterraneo”.