Vittoria – Una risposta chiara, forte e straordinariamente coordinata. Questo è il segnale lanciato ieri sera a Vittoria dallo Stato, che attraverso un’importante operazione interforze ha presidiato il centro storico con un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale.

Il senatore Salvo Sallemi, di Fratelli d’Italia, ha espresso il suo vivo apprezzamento: “L’attività, finalizzata a verificare la situazione degli affitti irregolari, ha visto un’azione di repressione a 360° della criminalità e del degrado, portando alla luce e contrastando una serie di reati, dallo spaccio di sostanze stupefacenti alla prostituzione. Quello di Vittoria, che segue le qualificanti attività portate avanti a Ragusa, è un messaggio importantissimo per tutti i cittadini: lo Stato c’è, le Istituzioni non abbassano la guardia e intervengono con determinazione laddove è necessario ripristinare la legalità e la sicurezza. Il mio plauso più sincero va a tutti gli uomini e le donne delle Forze dell’Ordine che, con grande professionalità, hanno condotto l’operazione”.

“Un ringraziamento particolare – prosegue il Senatore – va anche alla Prefettura di Ragusa per l’essenziale lavoro di coordinamento che ha permesso una sinergia così efficace tra i diversi corpi. Questi sono i frutti tangibili di quando le Istituzioni collaborano in perfetta sintonia, con un obiettivo comune: proteggere la comunità”.

“Vittoria ha un estremo bisogno di serenità e di sentire le Istituzioni vicine. Per questo – conclude Sallemi – azioni come queste non solo sono preziose, ma dovranno continuare. L’impegno deve essere costante. La nostra città merita di tornare a respirare un’aria di normalità e legalità, e noi non fermeremo la nostra azione di stimolo e supporto affinché la presenza dello Stato sia sempre più incisiva e percepita da tutti”.