Vittoria – La presenza dello Stato si fa sentire con determinazione. Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia a Vittoria esprime la sua soddisfazione per l’importante operazione interforze che ha interessato la scorsa serata il centro storico della città, vedendo all’opera in sinergia Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale.

“Vogliamo innanzitutto rivolgere il nostro più sentito ringraziamento a tutte le Forze dell’Ordine, per il loro instancabile e pericoloso lavoro. Un doveroso riconoscimento va anche alla Prefettura di Ragusa per la regia dell’operazione”, dichiarano i consiglieri di Fratelli d’Italia Alfredo Vinciguerra, Valeria Zorzi, Monia Cannata, Pippo Scuderi, Nello Dieli, Marilena Pugliarello.

“Intendiamo ringraziare anche il nostro Senatore, Salvo Sallemi, che con la sua costante e determinata azione istituzionale ha sollecitato e sostenuto interventi così incisivi. Vittoria ha bisogno di serenità e di sentire le Istituzioni vicine. Questa operazione è un segnale potentissimo, che deve essere solo il primo passo di un’azione ancor più capillare e continuativa”.

“L’arresto recente di un pericoloso latitante, le operazioni straordinarie come quelle di ieri sera, la presenza delle istituzioni sono tasselli importanti per dare a Vittoria la sicurezza che merita dopo anni di politiche migratorie fuori controllo e scellerate, dopo anni di tagli alle forze dell’ordine, Adesso però tutte le istituzioni devono fare la propria parte e auspichiamo che le nostre articolate proposte rivolte al Comune per la sicurezza urbana vengano attuate”, concludono i consiglieri comunali.