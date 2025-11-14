Ragusa – La rassegna teatrale “Ragusa Ride”, stagione 2025-2026, continua a fare ridere di gusto. Domenica 16 novembre, il sipario del Teatro Badia di corso Italia 103 si alzerà alle 18,30 per il secondo appuntamento della rassegna di teatro comico diretta con maestria da Maurizio Nicastro. Ad accogliere il pubblico sin dalle 17,30, quando il botteghino sarà aperto, il consueto rito di calore e convivialità: tè fumante e fragranti biscottini, per iniziare la serata con il sorriso.

Sul palco della Badia, debutta per la prima volta la compagnia Evergreen di Chiaramonte con la commedia dialettale brillante “Ri cosa nasci cosa”. Una trama esilarante che racconta le peripezie di un padre, incallito giocatore del lotto, alle prese con quattro figlie in età da marito e un’ambizione irrefrenabile: accasarle con i rampolli del barone. Tra gag irresistibili e sorprendenti colpi di scena, gli spettatori scopriranno alla fine se riuscirà nella sua impresa. Il ticket d’ingresso è di 12,50 euro. Attiva anche la promozione “Teatro&Pizza” in cui sarà possibile gustare una deliziosa pizza e una bevanda a soli 10 euro. Info e prenotazioni al 333.4183893 anche su Whatsapp. “Vi invito a non perdere – sottolinea Maurizio Nicastro – l’occasione di ridere, emozionarvi e condividere una serata indimenticabile insieme con noi. Ci sono tutti gli ingredienti per garantirsi un paio di ore all’insegna della spensieratezza e dell’allegria. Vi aspettiamo”.