Ragusa – Incidente stradale stamattina, intorno alle ore 9:30, tra via Mongibello e via Forlanini a Ragusa. Secondo le prime informazioni, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Ragusa per liberare una persona rimasta incastrata tra le lamiere dell’auto.
Al momento, non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente, sul numero e sulle tipologie dei veicoli coinvolti, né sulla presenza di eventuali altri feriti.
Sul luogo dell’accaduto è intervenuta l’ambulanza del 118 a la Polizia Municipale, che dovrà accertare le cause dell’incidente. Si attendono ulteriori aggiornamenti.
