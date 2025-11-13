Scicli – Ha destato grande curiosità l’elicottero che stamani ha sorvolato il colle di San Matteo danzando lungo il costone Santa Maria La Nova, lato San Matteo appunto, conferendo materiali in cima alla collina. Si tratta del conferimento della rete protettiva che servirà alla ditta appaltatrice dei lavori di messa in sicurezza e consolidamento dei costoni che sovrastano l’abitato di Scicli.

È un intervento programmato, che si ripeterà nei prossimi giorni per brevi periodi, e che sarà replicato anche per il costone di San Bartolomeo.