Ragusa – Sono aperte le iscrizioni per il corso quinquennale di aggiornamento per la raccolta di funghi epigei spontanei in Sicilia. L’iniziativa, fondamentale per garantire la sicurezza e la corretta prassi nella raccolta, si terrà ad Avola il 16 dicembre 2025.
Il corso è un appuntamento obbligatorio per tutti i raccoglitori professionisti e amatoriali che desiderano rinnovare l’autorizzazione alla raccolta, come previsto dalla normativa regionale vigente.
L’aggiornamento è essenziale per rimanere al passo con le evoluzioni normative e scientifiche in campo micologico, promuovendo una raccolta responsabile e sostenibile.
Per informazioni dettagliate, costi e per effettuare la prenotazione è possibile contattare direttamente il numero: 3356318247.
Il corso è necessario ai fini della validità del proprio tesserino di raccolta.
