Modica – E’ iniziato come meglio non si poteva il cammino delle formazioni giovanili della Volley Modica. Ieri, infatti, al “Geodetico” sono arrivati due successi netti per le due formazioni modicane impegnate nei campionati di categoria. Sia la formazione under 17, scesa in campo contro i pari età della Koira Volley Vittoria, sia la formazione under 19 che, sempre nella struttura di via Fabrizio ha ospitato il Carlentini Volley hanno ottenuto la vittoria in tre set.

“Abbiamo iniziato bene – spiega Giorgio Scavino – ma quello che mi è piaciuto di più al di la del risultato è stato il clima che si è creato con i nostri avversari, un clima rispetto e aggregazione che è quello che ci spinge ancora oggi a fare sport. Per quanto riguarda i nostri ragazzi, ho visto spirito di gruppo e voglia di crescere da parte di tutti e questo, grazie anche al lavoro del nostro staff tecnico e alla collaborazione con le altre società del territorio, non può che farci ben sperare per il futuro di questa Next Gen che credo e spero possa un domani non tanto lontano tornare utile anche per la prima squadra”.