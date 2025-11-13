Ragusa – “Come gestire correttamente le operazioni di esportazione: documentazione, procedure doganali e aspetti fiscali Iva. Aspetti strategici in un mondo che cambia”. Questo il suggestivo tema che sarà discusso domani nel corso dell’iniziativa promossa in collaborazione tra l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa e Sicindustria Ragusa. A portare i saluti saranno il presidente dell’Odcec di Ragusa, Maurizio Attinelli, e il presidente di Sicindustria Ragusa, Giorgio Cappello.

L’introduzione sarà a cura di Maria Teresa Tumino, past president Odcec Ragusa e presidente di Ancrel Ragusa. L’appuntamento si terrà oggi, giovedì 13 novembre, dalle 15,30 alle 18,30, nella sala conferenze Giovanni Di Blasi nella sede dell’Ordine di via Nino Martoglio 5 a Ragusa. La relazione sarà a cura di Luca Moriconi, esperto in materia doganale, professore a contratto di diritto doganale presso l’Università degli Studi di Milano e presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. L’evento riconosce tre crediti formativi.