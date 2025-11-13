Ispica – Terremoto nella politica ispicese: Innocenzo Leontini non è più il sindaco della città. Nonostante la mozione di sfiducia fosse stata ritenuta inammissibile da pareri legali autorevoli, è stata votata e approvata in Consiglio Comunale mercoledì sera con 10 voti favorevoli.

Il numero di voti necessari per l’approvazione è stato raggiunto grazie al sostegno del Presidente del Consiglio comunale, Titta Genovese. Genovese, sebbene fosse stato in passato uno dei principali sostenitori dell’elezione di Leontini, aveva già annunciato nei giorni scorsi la sua intenzione di appoggiare l’atto.

I 10 voti sono stati espressi dai 9 firmatari della mozione (tra cui figurano Gianni Stornello per il Pd e i consiglieri della Lista Muraglie Sindaco e proprio dal Presidente Genovese. Prima del voto, avvenuto dopo le 20:30 di mercoledì, l’oramai ex Sindaco Leontini aveva letto in aula i pareri del Segretario Generale, della Prefettura e della Regione Siciliana, i quali avevano tutti espresso un giudizio di inammissibilità sulla mozione perchè fuori tempo massimo e quindi illegittima, come indicato nella circolare n.16/2024.

Il Consiglio Comunale ha comunque proceduto, decretando la decadenza del Sindaco e votando l’immediata esecutività dell’atto. In attesa di sviluppi, è stato nominato il vicesindaco Tonino Cafisi per la gestione degli atti di ordinaria amministrazione, dopo che Leontini aveva azzerato la Giunta nei giorni scorsi.