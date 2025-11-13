Mentre si attende la pubblicazione ufficiale delle date di accredito dell’Assegno Unico Universale (AUU) relative a novembre 2025, si registra un’importante attività da parte dell’INPS: l’avvio del ricalcolo degli importi e dei relativi conguagli.

Questa operazione, che precede di pochi giorni la comparsa delle date effettive sul Fascicolo Previdenziale, potrebbe portare a sorprese negli importi per diverse famiglie, che vedranno l’assegno di questo mese leggermente più alto o più basso a seconda delle variazioni intervenute.

Conguagli: cosa sono e perché avvengono

I conguagli rappresentano il meccanismo di aggiustamento con cui l’INPS garantisce che le somme versate nei mesi precedenti corrispondano effettivamente al dovuto. L’Istituto incrocia i dati ISEE e le variazioni del nucleo familiare, procedendo al ricalcolo per:

Versare differenze a credito: Se nei mesi precedenti la famiglia ha ricevuto meno del dovuto. L’importo viene accreditato in un’unica soluzione. Recuperare importi a debito: Se sono state erogate somme in eccesso. In tal caso, l’INPS recupera gradualmente il credito, decurtando fino al 20% dell’importo mensile fino all’estinzione del debito.

Le cause dei ricalcoli di novembre

I ricalcoli avviati in queste ore possono essere generati da diverse situazioni che hanno modificato l’assetto economico o familiare del beneficiario:

Aggiornamento ISEE: Presentazione tardiva dell’ISEE annuale (dopo le scadenze di febbraio o giugno).

Presentazione tardiva dell’ISEE annuale (dopo le scadenze di febbraio o giugno). Variazioni Familiari: Nascita o uscita di un componente dal nucleo familiare.

Nascita o uscita di un componente dal nucleo familiare. Maggiorazioni non considerate: Applicazione di maggiorazioni spettanti (per figli disabili, madri under 21 o nuclei numerosi) non riconosciute immediatamente.

Applicazione di maggiorazioni spettanti (per figli disabili, madri under 21 o nuclei numerosi) non riconosciute immediatamente. Correzione errori: Rettifiche o omissioni nei dati precedentemente dichiarati all’INPS.

Come verificare il dettaglio

Per prendere visione delle variazioni e dei conguagli, i cittadini devono accedere alla propria area riservata sul sito dell’INPS.

È sufficiente entrare nel proprio Fascicolo Previdenziale tramite SPID, CIE o CNS e selezionare la sezione dedicata all’Assegno Unico e Universale. Qui sarà possibile visionare il dettaglio degli importi ricalcolati prima dell’erogazione ufficiale, attesa come di consueto tra il 20 e il 21 novembre.