A partire dal 18 novembre, i consumatori italiani potranno richiedere il nuovo Bonus Elettrodomestici, un’agevolazione che prevede uno sconto diretto in fattura (fino a 100 euro, con un massimo di 200 euro per ISEE sotto i 25.000 euro) per l’acquisto di un nuovo apparecchio ad alta efficienza energetica, a fronte della rottamazione di un dispositivo vecchio.

Ma qual è il reale impatto di questa sostituzione sulla bolletta elettrica? Facile.it ha analizzato i consumi dei principali elettrodomestici domestici per quantificare il risparmio potenziale, considerando una famiglia tipo (2.700 kWhanno) e una tariffa di 0,31 euro kWh.

Risparmi Annuali stimati con l’alta efficienza

Il risparmio è stato calcolato confrontando un modello di classe energetica bassa con uno di classe alta:

Elettrodomestico Classe di Riferimento Risparmio Medio Annuo Riduzione Percentuale Asciugatrice (9 kg) Passaggio da B ad A+++ Circa 130 euro 68% Frigorifero con Congelatore (350 L) Passaggio da F ad A 64 euro 67% Forno Elettrico (70 L) Passaggio da B ad A+++ (220 cicli) 50 euro 66% Lavatrice (9 kg) Passaggio da F ad A (uso a giorni alterni) Circa 27 euro (49% su 55 euro) 49% Lavastoviglie (13 coperti) Passaggio da E a A (uso ogni due giorni) Circa 23 euro (43% su 53 euro) 43%

Il frigorifero e l’asciugatrice si confermano gli apparecchi su cui intervenire prioritariamente, in quanto il primo è uno dei più energivori, mentre il secondo offre il risparmio maggiore in termini assoluti grazie al salto di classe energetica.

Come ottenere il Bonus Elettrodomestici

Il contributo, variabile e che copre fino al 30% del costo di acquisto, è erogato come sconto diretto in fattura.

Valore Base: 100 euro per singolo prodotto acquistato.

100 euro per singolo prodotto acquistato. Valore Maggiorato: Fino a 200 euro per le famiglie con ISEE in corso di validità inferiore a 25.000 euro.

Procedura di Richiesta

Domanda Online: Il consumatore deve presentare la richiesta sul portale gestito da Invitalia e PagoPa. Codice Alfanumerico: Dopo l’accertamento dei requisiti, la piattaforma rilascia un codice alfanumerico che attesta l’importo massimo spendibile. Sconto in Fattura: Lo sconto viene applicato direttamente dal venditore al momento dell’acquisto.

Condizioni Essenziali: Il bonus è valido solo per prodotti realizzati in Europa ed è obbligatorio rottamare un elettrodomestico della stessa categoria di quello nuovo e di classe energetica inferiore.