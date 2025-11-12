A partire dal 18 novembre, i consumatori italiani potranno richiedere il nuovo Bonus Elettrodomestici, un’agevolazione che prevede uno sconto diretto in fattura (fino a 100 euro, con un massimo di 200 euro per ISEE sotto i 25.000 euro) per l’acquisto di un nuovo apparecchio ad alta efficienza energetica, a fronte della rottamazione di un dispositivo vecchio.
Ma qual è il reale impatto di questa sostituzione sulla bolletta elettrica? Facile.it ha analizzato i consumi dei principali elettrodomestici domestici per quantificare il risparmio potenziale, considerando una famiglia tipo (2.700 kWhanno) e una tariffa di 0,31 euro kWh.
Risparmi Annuali stimati con l’alta efficienza
Il risparmio è stato calcolato confrontando un modello di classe energetica bassa con uno di classe alta:
|Elettrodomestico
|Classe di Riferimento
|Risparmio Medio Annuo
|Riduzione Percentuale
|Asciugatrice (9 kg)
|Passaggio da B ad A+++
|Circa 130 euro
|68%
|Frigorifero con Congelatore (350 L)
|Passaggio da F ad A
|64 euro
|67%
|Forno Elettrico (70 L)
|Passaggio da B ad A+++ (220 cicli)
|50 euro
|66%
|Lavatrice (9 kg)
|Passaggio da F ad A (uso a giorni alterni)
|Circa 27 euro (49% su 55 euro)
|49%
|Lavastoviglie (13 coperti)
|Passaggio da E a A (uso ogni due giorni)
|Circa 23 euro (43% su 53 euro)
|43%
Il frigorifero e l’asciugatrice si confermano gli apparecchi su cui intervenire prioritariamente, in quanto il primo è uno dei più energivori, mentre il secondo offre il risparmio maggiore in termini assoluti grazie al salto di classe energetica.
Come ottenere il Bonus Elettrodomestici
Il contributo, variabile e che copre fino al 30% del costo di acquisto, è erogato come sconto diretto in fattura.
- Valore Base: 100 euro per singolo prodotto acquistato.
- Valore Maggiorato: Fino a 200 euro per le famiglie con ISEE in corso di validità inferiore a 25.000 euro.
Procedura di Richiesta
- Domanda Online: Il consumatore deve presentare la richiesta sul portale gestito da Invitalia e PagoPa.
- Codice Alfanumerico: Dopo l’accertamento dei requisiti, la piattaforma rilascia un codice alfanumerico che attesta l’importo massimo spendibile.
- Sconto in Fattura: Lo sconto viene applicato direttamente dal venditore al momento dell’acquisto.
Condizioni Essenziali: Il bonus è valido solo per prodotti realizzati in Europa ed è obbligatorio rottamare un elettrodomestico della stessa categoria di quello nuovo e di classe energetica inferiore.
