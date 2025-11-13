Modica – “Questa mattina abbiamo partecipato con grande emozione alla cerimonia di riapertura del Centro Diurno per le persone con disabilità. La riapertura di questa struttura fondamentale, è una notizia importante per l’intera collettività, un segnale di speranza e di impegno concreto verso l’inclusione e il sostegno ai cittadini con disabilità e le loro famiglie”. A parlare è la consigliera comunale DC, Rita Floridia. “La nostra presenza oggi non è stata solo formale, ma ha voluto ribadire l’attenzione e l’impegno costante che i consiglieri dei gruppi Dc, Siamo Modica e Radici Iblee – aggiunge la Floridia – hanno manifestato presentando già lo scorso febbraio, una mozione congiunta per potenziare, grazie al contributo regionale garantito con un emendamento dell’On. Ignazio Abbate, i servizi offerti dalla struttura, aumentare il numero di operatori specializzati per garantire un’assistenza adeguata e introdurre nuove attività socio-educative per le persone con disabilità.

Nella mozione sottolineavamo inoltre, la necessità di avviare un confronto costruttivo e permanente con le famiglie, le associazioni di settore e gli enti competenti, al fine di definire collegialmente le migliori strategie di gestione del Centro.

Tuttavia, proprio oggi in occasione della riapertura abbiamo appreso che l’Amministrazione, nonostante il contributo regionale, ha richiesto alle famiglie degli utenti al Centro un’ulteriore contributo di ben 200€!”.