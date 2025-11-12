Si avvicinano le date cruciali per le famiglie italiane che beneficiano dell’Assegno Unico Universale (AUU). Il contributo mensile, la principale forma di sostegno erogata dall’INPS per i figli a carico, sarà accreditato a breve per la mensilità di novembre 2025.

Le date Ufficiali di novembre e dicembre

Come comunicato dall’INPS già in estate, il calendario dei pagamenti per la fine dell’anno è ben definito:

Pagamenti Ordinari (Novembre): L’accredito per le prestazioni che non hanno subito variazioni di importo è previsto per giovedì 20 e venerdì 21 novembre 2025 .

L’accredito per le prestazioni che non hanno subito variazioni di importo è previsto per . Pagamenti di Dicembre: L’ultima erogazione dell’anno avverrà a metà mese, tra il 17 e il 19 dicembre 2025.

Nuove domande e conguagli: attenzione alle tempistiche

L’INPS ha specificato che le tempistiche cambiano per chi ha presentato la domanda da poco tempo o per chi è soggetto a ricalcoli:

L’accredito per le nuove domande avviene, come di consueto, nell’ultima settimana del mese successivo a quello della presentazione. Nella stessa data sono accreditati anche gli importi delle rate in cui l’AUU è stato oggetto di un conguaglio, sia a credito che a debito.

Di conseguenza, chi ha presentato la domanda a ottobre vedrà il primo versamento nell’ultima settimana di novembre.

L’Assegno Unico è determinato in base all’ISEE del nucleo familiare e può essere richiesto online all’INPS per ogni figlio a carico.