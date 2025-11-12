Ragusa – A seguito di una richiesta di intervento giunta al numero unico di emergenza 112 da parte di una 34enne tunisina che era stata segregata in casa in via Scrofani, i Carabinieri della Stazione di Ibla e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ragusa hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 29enne tunisino, incensurato e regolarmente presente nel territorio nazionale, gravemente indiziato del reato di sequestro di persona.

Da pochi giorni la vittima aveva trovato ospitalità dal più giovane connazionale, che, per un futile diverbio, l’ha rinchiusa nell’abitazione, privandola della corrente elettrica e delle chiavi.

La ragazza, in preda ad una crisi di panico, è stata tenuta costantemente in contatto telefonico dalla centrale operativa dei Carabinieri, che nel rassicurarla procedeva ad allertare i colleghi in servizio di pronto intervento. Giunti sul posto in soccorso della vittima, i militari hanno richiesto l’ausilio dei Vigili del Fuoco per forzare la porta d’ingresso dell’abitazione e successivamente hanno fatto irruzione riuscendo finalmente a liberare la 34enne che si presentava in forte stato di agitazione. La donna è stata accompagnata presso il pronto soccorso del Giovanni Paolo II, ove è stata soccorsa e tranquillizzata dai sanitari.

Nel frattempo, grazie alle informazioni apprese sul posto, i Carabinieri hanno avviato le ricerche del giovane tunisino, il quale è stato rintracciato non distante da via Scrofani. Considerata la grave privazione di libertà della donna, per il 29enne è scattato l’arresto in flagranza per il reato di sequestro di persona.

Esperite le formalità di rito, il giovane è stato associato al carcere del capoluogo ibleo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

In virtù del principio di presunzione di innocenza, il grado di responsabilità dell’odierno indagato dovrà essere vagliato in sede giurisdizionale, come legislativamente previsto.